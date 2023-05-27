ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'nin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini istedi

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı
AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.

Önceki mektuplarında bilgi geldikçe Kongre'yi güncellemeye devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Yellen, "Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Haziranın ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapılacağını aktaran Yellen, bu ödemelerin Hazine'yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağına işaret etti.

Yellen, 5 Haziran haftasında da tahmini 92 milyar dolarlık ödeme ve transfer yapılmasının planlandığını, bu nedenle Hazine'nin öngörülen kaynaklarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmede yetersiz kalacağını kaydetti.

'AMERİKAN AİLELERİ İÇİN ZORLUKLARA NEDEN OLUR'

Dün geçmişteki bazı borç limiti olaylarında uygulanan bir ek önlemin kullanıldığının bilgisini veren Yellen, kalan kaynakların son derece düşük seviyesinin hükümetin temerrütten kaçınmak için mevcut tüm olağanüstü önlemleri almasının gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, borç limitinin askıya alınması veya yükseltilmesi için son dakikaya kadar beklemenin iş ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti çıkmazlarından öğrendiklerini anımsattı.

Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığının şimdiden görüldüğüne işaret eden Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, "Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın mektubu, McCarthy'nin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a gönderildi.

Analistler, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.

Yellen daha önce, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

BORÇ LİMİTİ AÇMAZI

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.

Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5'e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı
İŞ-YAŞAM MASAK'tan e-tebligat düzenlemesi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara yanıt
İŞ-YAŞAM 'İş'ten sosyal medyadaki iddialara yanıt
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda arttı 
İŞ-YAŞAM ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı
Son dakika haberleri: Bakan Kirişci: "Küçükbaş hayvanlar için telafiler başlıyor"
İŞ-YAŞAM "Küçükbaş hayvanlar için telafiler başlıyor"
Dolar 20 lirayı aştı
İŞ-YAŞAM Dolar 20 lirayı aştı
Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı
İŞ-YAŞAM Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı
JP Morgan 1000 çalışanını işten çıkartıyor
İŞ-YAŞAM 1000 kişiyi işten çıkartacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.