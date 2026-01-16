Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD heyeti, Suriye'de YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'de | Dış Haberler

        ABD heyeti, Suriye'de YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'de

        Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesine bir ABD heyetinin ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:54
        ABD heyeti, Suriye'de YPG'nin işgali altındaki bölgede
        Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgilere göre, ABD heyeti bölgeden ayrılana kadar Deyr Hafir'de örgüt mevzilerine Suriye ordusu tarafından herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyecek.

        Suriye ordusu, işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.

        Terör örgütü YPG/SDG'nin ise bölgeden ayrılmak isteyen sivillere silah zoruyla engel olmaya devam ediyor.

