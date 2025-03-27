ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador'da suçluların tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti

"GİTMEZSENİZ SİZİ BULACAĞIZ"

İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.