ABD için büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının petrol ve diğer emtia fiyatlarında yarattığı yükselişin harcamalara zarar vereceğini belirterek ABD ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.1'den yüzde 2.9'a indirdi. Dördüncü çeyrek reel GSYH büyümesi için beklentisini de yüzde 2'den yüzde 1.75'e çekti.

Janh Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri,önemli metallerde yaşanacak tedarik sıkıntılarının ABD'nin üretimini sınırlaması riski oluşturduğunu belirtirken, ABD'de gelecek yıl resesyon yaşanması olasılığını yüzde 20-35 olarak ortaya koydular.