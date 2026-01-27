Habertürk
        Haberler Dünya ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı | Dış Haberler

        ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

        ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm vatandaşlarının tek ve egemen devlete barışçıl ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlayan müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:16
        Dört ülkeden Suriye'de entegrasyon çağrısı
        İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın toplantısının ardından dört ülke Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, tüm taraflara ateşkese sıkı sıkıya uyma ve azami itidal gösterme çağrısı yapıldı.

        Ayrıca, açıklamada, tüm dış taraflar, barışın sağlanması ve şiddetin azaltılması için bu dört ülkeyle birlikte hareket etmeye davet edildi.

        "Tüm tarafları kalıcı ateşkes üzerinde hızla anlaşmaya varmaya çağırıyoruz"

        Açıklamada, tüm tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü olduğuna işaret edilerek, insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için insani yardım koridorlarının kurulmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

        Bu koridorların korunması ve Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesinde temel hizmetlerin yeniden başlatılması gerektiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tüm tarafları, kalıcı bir ateşkesi hızla kabul etmeye ve Suriye'de istikrarın en etkili yolu olarak, 18 Ocak 2026 tarihli anlaşma temelinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm vatandaşlarının haklarını etkin biçimde gözeten ve koruyan, tek ve egemen bir devlete barışçıl ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlayan müzakerelere mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamaya çağırıyoruz."

        "Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl yollarla istikrara kavuşturulması temel öncelik"

        Ortak açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik kolektif çabaların sürdürülmesi ve bu çabalara odaklanılması gerektiğinin altı çizildi.

        Tüm taraflara, DEAŞ gözaltı merkezleri ve çevresinde herhangi bir güvenlik boşluğu oluşmasını önleme çağrısında bulunulan açıklamada, bu endişeleri gidermek için, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun bir toplantısının derhal düzenlenmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, Suriye'de tüm Suriyelilerin haklarını koruyan kapsayıcı siyasi geçiş sürecine desteğin yinelendiği, terörün yeniden canlanmasını önlemek ve bölgesel güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl yollarla istikrara kavuşturulmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

        Ayrıca açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl ve sürdürülebilir şekilde tek, kapsayıcı ve egemen devlete entegre edilmesini ve tüm vatandaşlarının haklarının etkili şekilde korunmasını amaçlayan taraflar arasındaki anlaşmaların uygulanmasını, bölgesel ve uluslararası ortaklarla desteklemeye ve izlemeye hazır olduğumuzu vurgularız." ifadelerine yer verildi.

        Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

        Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

        Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda dün bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

