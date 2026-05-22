Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD İstihbarat Direktörü istifa etti | Dış Haberler

        ABD İstihbarat Direktörü istifa etti

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 21:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD İstihbarat Direktörü istifa etti

        Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başkan Trump'a sunduğu istifa mektubunu paylaştı.

        Mektubunda, kendisine verilen görevden dolayı Trump'a teşekkür eden Gabbard, "Eşim Abraham'a yakın zamanda, son derece nadir görülen bir kemik kanseri türü teşhisi kondu. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca kendisini büyük zorluklar bekliyor. Şu aşamada, onun yanında olabilmek ve bu mücadele sürecinde kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

        Gabbard, eşini bu zorlu dönemde yalnız bırakmak istemediğini belirttiği mektubunda, Trump'a hitaben, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki haftalar boyunca, sizin ve ekibinizin liderlik veya işleyiş açısından herhangi bir aksama yaşamaması adına, görev devrinin sorunsuz ve kapsamlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya kendimi tamamen adamış durumdayım. Ailemiz adına bu son derece kişisel ve zorlu dönemde gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

        REKLAM

        Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu aldığını sosyal medyadan duyurdu

        ABD Başkanı Trump, Gabbard'ın istifa mektubunu paylaşmasından dakikalar sonra Truth Social hesabından, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard, 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor." ifadesini kullandı.

        Söz konusu istifa mektubunun ekran görüntüsüne yer veren Trump, eşine kemik kanseri teşhisi konulan Gabbard'ın "haklı olarak bu zorlu mücadelede" eşinin yanında olmak istediğini belirtti.

        Trump, "Tulsi, inanılmaz bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz. Kendisinin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki son derece saygın Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas, Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak görev yapacak." açıklamasını yaptı.

        Gabbard'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler

        ABD basınında, Gabbard'ın, daha önce istifa eden yardımcısı Joe Kent gibi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı olduğuna dair haberler çıkmıştı.

        Basında, Beyaz Saray yetkililerinin, Gabbard'ı Venezuela'ya ilişkin operasyonel görüşmelerin dışında bıraktığını ve Trump'ın, hassas planlama süreçleri konusunda kendisine tam olarak güvenmediğini öne süren iddialara da yer verilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk Barajı'nda tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı

        Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"