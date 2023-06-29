ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştirdi
ABONE OL

ABD'den İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına eleştiri

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" dedi

ABD, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını eleştirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika itarafından Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasını "saygısız ve incitici" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e, günlük basın toplantısında, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması olayı soruldu.

"Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik." ifadesini kullanan Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.

AA'nın haberine göre; Patel, İsveç'in NATO üyeliğine kabulü konusunda da Macaristan ve Türkiye'yi katılım protokolünü gecikmeden onaylamaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti.

STOCKHOLM CAMİSİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç polisi yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.

Provakatif eyleme, dünya genelinden büyük tepki yağmıştı.

YÜKSEK YARGI, POLİSİN KUR'AN-I KERİM YAKMA YASAĞINI KALDIRDI

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi, kararı, Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cidde'de ABD konsolosluğu yakınında çatışma: 2 ölü
DÜNYA Cidde'de ABD konsolosluğu yakınında çatışma
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
DÜNYA İran'da korkutan deprem
Size göre bu kızlardan hangisi en çekici? Tercihinizi yapın, kişilik yapınızı öğrenin!
DÜNYA Bu test nasıl birisi olduğunuzu anlatıyor!
Polonya, 'Wagner' sebebiyle Belarus sınırını güçlendiriyor - Dünyadan haberler
DÜNYA Polonya'dan sınırlarında 'Wagner' önlemi
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Yunan mevkidaşı Gerapetritis'i tebrik etti
DÜNYA Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik
Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi
DÜNYA Macaristan'dan kritik 'İsveç' kararı
Hindistan'daki festivalde tahtırevanın yanması sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
DÜNYA Hindistan'da festivalde yangın: 6 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Paşinyan, Scholz ve Şerif ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Telefonunuzu halka açık yerlerde şarj etmeyin! Bilgileriniz çalınıyor olabilir!
DÜNYA Telefonunuzu halka açık yerlerde şarj etmeyin!
Eski ABD Başkanı Trump: Seçilirsem komünistlerin ülkeye girişini yasaklayacağım
DÜNYA Trump: Komünistlerin ülkeye girişini yasaklayacağım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.