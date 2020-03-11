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ABD koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan uçuşu yasaklamayı tartışıyor

ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Koronavirüs salgınının Avrupa'da yayılmasının ardından Beyaz Saray radikal önlemleri tartışmaya başladı. ABD'de Avrupa'dan gelecek uçak seferlerini masaya yatırıldığı bildirilirken Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray Avrupa'nın tamamına yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınlamayı planlıyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı personeline çok acil durumlar dışında seyahat yasağı getirdi...

ABD
HABERTURK.COM

ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Acil durum açıklamasını belediye başkanı Muriel E. Bowser yaphtı. Bowser, ayrıca başkentte 6 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. İlan edilen acil durum Bowser'a zorunlu tıbbi karantina uygulama ve karaborsa fiyatları yasa dışı ilan etme yetkisini veriyor. 

UÇUŞLARA YASAK MI GELİYOR?

ABD'nin global salgın haline gelen koronavirüsle mücadelede radikal kararlar almaya hazırlandığı iddia edildi. Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgını karşısında ABD'nin Avrupa'dan gelecek hava uçuşlarına yasak koyabileceği bildiriliyor. 

3. SEVİYE SEYAHAT UYARISI

Öte yanda Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray Avrupa'nın tamamına yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınlamayı planlıyor.

UYGULAMA NE GETİRİYOR?

3. seviye seyahat uyarısı, zorunlu olmadıkça bölgeye seyahat edilmemesi tavsiyesini içeriyor. Halihazırda Çin'e yönelik 4. seviye seyahat uyarısı yayınlanmış durumda. Bu uyarı hiçbir koşulda ülkeye seyahat edilmemesi tavsiyesini içeriyor.
Salgının yayılmasının ardından İtalya ve Güney Kore'ye yönelik seyahat tavsiyesi 3. seviye olarak güncellenmişti

PERSONELE SEYAHAT YASAĞI

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı personeline çok acil durumlar dışında seyahat yasağı getirdiği bildirildi. 

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