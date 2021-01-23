ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı 0:00 / 0:00

DHA

"Alerji için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl iyileşiriz?" adlı kitap, doğal yollarla alerjisini yenmek isteyenlere ışık tutmaya hazırlanıyor. DHA'nın haberine göre, kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren migren, en yaygın görülen beyin rahatsızlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kişiyi etkileyen migrenin altında yüzde 90 ihtimalle alerjilerin yer aldığını belirten Amerikalı Dr. Leo Galland, önemli bilgiler paylaştı.

Gerçekleştirilen bir çalışmadan örnek veren Dr. Galland, migren ve "geçirgen bağırsak sendromunun" ilişkisine dikkat çekerek, "Gerçekten de etkileyici bir konu. Bu konuda gördüğüm en iyi çalışmalardan birinin Türk araştırmacılar tarafından yapıldığını ve Türkiye’de yayınlandığını söylemek isterim. Gıda alerjisini incelemişler. Kaynak şu anda elimin altında değil. Araştırma yapılalı uzun zaman olmuş, belki 20-25 sene. Kan tahlili yaparak gıda alerjisini incelemişler. Daha sonra kontrollü bir şekilde migrenden mustarip insanları kan tahlillerine göre özel bir diyete ya da bir tür plasebo diyete başlatmışlar. Diyet yapan insanların migrene bağlı sıkıntılarında kayda değer bir iyileşme gözlenmiş. Bu durum, çocukluk çağı migreni için özellikle önemli. Migren sorununuz çocukluğunuza dayanıyorsa, migrenleri tetikleyen şey, yüzde 80-90 ihtimalle alerjidir" diye konuştu.

"MİGREN, ALERJİNİN DOLAYLI BİR SONUCUDUR"

Geçirgen bağırsakla migren bağlantısının ilginç bir konu olduğuna değinen Dr. Galland, şunları söyledi: “Bu bağlantı, çocuğun alerjik olduğu gıdayı yemesiyle migren gelişimi arasında 48 saate kadar uzayabilen bir gecikmenin yaşandığını tespit eden Alman bir araştırmacı tarafından ortaya konuldu. Eğer bu bir alerjik reaksiyonsa, migrenin yaşanması neden bu kadar uzun sürmüştü? Gıda alerjisinin, bağırsakta bir değişikliğe yol açtığı bulundu. Gıda alerjisinin yol açtığı enflamasyon, bağırsağın geçirgen olmasına neden olmuştu. Bakteri, gıda ve çeşitli yabancı maddelerle dolu bağırsağın içeriğiyle vücudunuzu ayıran bağırsak duvarı, çok iyi korunur. Bağırsağınızdaki şeylerin vücudunuza girmesini istemezsiniz. Alerjik reaksiyon nedeniyle bu sınır, bu ara yüz delindiğinde, geçirgen bağırsak adı verilen bu olay yaşanır. Bu, başlı başına bir hastalık değil, bağırsakta yaşanan enflamasyonun belirtisidir. Daha sonra bağırsaktaki toksik maddeler ve kimyasallar, vücuda sızar. İşte migrene yol açan şey, bu toksinlerdir. Migren, alerjinin dolaylı bir sonucudur. Bu durum, gıdanın yenmesiyle migren yaşanması arasındaki gecikmeyi de açıklar.”

MİDE YANMASI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR GIDA ALERJİSİNİ ARTIRIYOR

Mide yanmasının bazen alerjik bir reaksiyonun sonucu olabileceğine değinen Dr. Galland, “Araştırmaya göre mide yanmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, gıda alerjisini artırıyor. Ve bunu midenizdeki asidi baskılayarak yapıyorlar. Çünkü protein içeren bir şey yediğinizde (çoğu yiyeceğin içinde protein bulunur) midenizdeki asit proteini katılaştırır, proteinin sindirilme sürecini başlatır. Ancak siz örneğin mide yanmasından kurtulmak için o asidi baskılarsanız, ince bağırsağınıza inen proteinin yapısı bozulmamış ve katılaşmamıştır, ayrıca çok daha alerjendir. Alerjisi olan ve özellikle bu mide yanması ilaçlarını alan insanlarda, yedikleri belli gıdalara karşı üretilen alerjik antikorların seviyesi aşırı yükselir. Bu, karışık bir süreç çünkü histamin, mide asidi üretimini artırır” dedi.