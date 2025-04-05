ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil

ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı olarak görevini sürdüren General Christopher G. Cavoli, Ukrayna ordusunun son durumuna ve savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Senatosunun Silahlı Hizmetler Komitesinde açıklamalarda yapan Cavoli, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Ukrayna ordusu özellikle geçtiğimiz yıl asker eksikliği sorununu çözmekte sıkıntı yaşarken, askerlik yaşının 18'e indirilmesi gündeme gelmişti.

General Cavoli, Ukrayna'nın asker eksikliğini giderme konusunda daha iyi bir durumda olduğunu dile getirirken, ABD'nin silah ve istihbarat desteğini durdurmasının Ukrayna için oldukça zararlı olacağını ifade etti.

Cavoli, savaş sahasındaki duruma da değindi. Rusya'nın savaşın başından beri yaklaşık 4 bin tank kaybettiğini aktaran Cavoli, ordunun asker ihtiyacını karşılama konusunda ise Rusya'nın herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

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Bir senatörün, Ukrayna'nın savaşı kaybetmeye mahkûm olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt veren Cavoli "Hayır senatör, savaşta kaçınılmaz olan hiçbir şey yok. Ukraynalılar şu an çok güçlü bir savunma pozisyonundalar." derken, Ukrayna'nın çökmesini ve kaybetmesini düşünmenin zor olduğunu belirtti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMALAR Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile Ukrayna ordusunun üst düzey yetkililerini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul etti. Zelenskiy, ateşkes olması durumunda Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve bu ülkede barış gücü olarak yabancı askerlerin olası konuşlandırılması gibi konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan konular hakkında fazla bilgi paylaşmayacağını aktaran Zelenskiy, "Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır." dedi. Zelenskiy, konu üzerinde iki ay önce çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, bu sürecin bir ay daha sürebileceğini söyledi. Ukrayna'nın güvenlik garantileri oluşturma sürecinde sadece üç ülkenin yer almayacağını ifade eden Zelenskiy, "Bu bir koalisyon olacak." şeklinde konuştu. Zelenskiy toplantıda, barış gücü askerlerinin sayısı ve onların yetki alanları gibi konuları görüştüklerini ifade ederek, "Benim için önemli olan, hangi aşamada bu birliklere güvenebileceğimizi anlamaktır." dedi.