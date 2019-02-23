ABD'li milyarder ve NFL şampiyonlarından New England Patriots'un sahibi Robert Kraft hakkında fuhuş suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Florida'da yürütülen ve masaj salonlarını hedef bir fuhuş operasyonunun hedefindeki isimlerden biri de Kraft oldu. Kraft'ın Florida'nın Jupiter bölgesinde bir masaj salonuna fuhuş amaçlı gittiği tespit edilirken, hakkında fuhuş suçlamasıyla iki ayrı soruşturma açıldı.

Yetkililerin masaj salonuna gizlenmiş kameralar nedeniyle görüntülü delillere sahip olduğu bildirildi.

Patriots kulübünün ve Kraf'ın sözcüsü Aaron Salkin yaptığı açıklamada, "Bay Kraft'ın herhangi bir yasadışı etkinlik içerisinde olduğu iddialarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu artık bir yargı meselesi ve bununla ilgili yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

NFL yönetimi yürütülen soruşturmanın farkında olduklarını ve konuyu yakından izlediklerini belirtti. Daha önce Indianapolis Colts sahibi Jim Irsay uyuşturucu etkisindeyken araba kullanmış ve lig tarafından 6 maç ve 500 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Forbes dergisine göre 6.6 milyar dolar serveti olan Robert Kraft, kayınpederine ait ürün paketleme işini büyüterek bu servete ulaşmıştı. 1994 yılında 172 milyon dolar karşılığında Patriots'u satın alan Kraft, aradan geçen 25 yılda takımı NFL'in en başarılı takımı haline getirmiş ve değerini 3.7 milyar dolara kadar yükseltmişti.

Eşi 2011'de öldükten sonra tekrar evlenmeyen Kraft, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın arkadaşlarından biri olarak biliniyor. Yürütülen soruşturmayla ilgili gelen bir soruyu Oval Ofis'te yanıtlayan Trump, çok üzgün olduğunu söyledi.

Trump, "Bunu gördüğüm için çok şaşırdım. O tamamen masum olduğunu savunuyor. Bense çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.