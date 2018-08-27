ABD'de, Cumhuriyetçi Parti'nin ağır toplarından Arizona Senatörü John McCain 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin önde gelen birçok ismi mesajlar yayınladı, devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında beyin tümörü teşhisiyle tedavi görmeye başlayan McCain, Cuma günü tedavisine son verilmesini istediğini açıklamıştı. McCain'in ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayınlayan isimlerden biri de 2008'de başkanlık için yarıştığı Barack Obama oldu.

Obama mesajında, "Çok azımız John kadar sınanmıştır veya onun gösterdiği cesareti göstermek durumunda kalmıştır. Ama, herkesin iyiliğini kendisinin üstünde gören bu cesarete sahip olmayı arzu ederiz. John, bu cesaretin ne anlama geldiğini bize en iyi şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ESİRLİĞİNDEN BAŞKAN ADAYLIĞINA

Asker bir aileden gelen ve 1936 yılında Panama Kanalı'nda bulunan bir ABD üssünde hayata gözlerini açan John McCain kendisi de aile geleneğini devam ettirerek ABD ordusunda görev yaptı. Donanma pilotu olarak görev yaptığı ABD ordusunda ölümle ilk kez 1967 yılında burun buruna geldi.

Görev yaptığı gemide meydana gelen patlama sonrasında 134 denizci hayatını kaybederken McCain bu olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak bundan 3 ay sonra Vietnam semalarında uçuş yaparken, uçağı isabet aldı ve kendini uçaktan fırlatarak 5 buçuk yıl sürecek esir hayatına başladı.

Yakınlarının iddialarına göre Vietnam'da ağır işkencelerden geçirildi. Bu durum, ABD'nin 11 Eylül sonrası 'teröre karşı savaş' politikalarına karşı işkence karşıtı bir çizgide durmasına neden oldu.

Ancak Vietnam'daki savaş McCain'in dış politikadaki şahin duruşunu değiştirmedi.

McCain'in, ironik bir biçimde 'Hanoi Hilton' şeklinde isimlendirilen, Vietnam'da tutulduğu cezaevinde çekilmiş bir karesi

AMERİKA'DA KAHRAMAN, ORTADOĞU'DA ŞAHİN

Amerika'da bir savaş kahramanı olarak görülen ve Vietnam'dan döndükten sonra 1987 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona senatörü olarak Senato'ya giren John McCain, ABD'nin 1. Körfez Savaşı'na müdahalesi ile Afganistan ve Irak'ın işgallerini destekledi.

Öyle ki 2015 yılında içlerinde Henry Kissinger'in da olduğu eski Dışişleri Bakanları'nın ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmayı savaş karşıtı protestocular bastığı zaman McCain'in tepkisi sert oldu. Protestocular için 'adi pislikler' ifadesini kullanan McCain, savaş karşıtlarının polis eşliğinde Senato'dan çıkartılmasını istedi.

Kararlı bir İsrail destekçisi olan McCain, Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının da ilk destekçilerinden biri oldu. McCain, Trump'ın kararını "Uzun zamandır Kudüs'ün İsrail'in gerçek başkenti olduğuna inanıyorum" sözleriyle karşıladı.

2008 Başkanlık Seçimleri'nde cumhuriyetçilerin adayı John McCain ve yardımcısı Sarah Palin

"UYUDUM, UYANDIM, AĞLADIM"

2000 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan ancak George Bush'un adaylığının öne çıkmasıyla Bush'u destekleyen McCain, 2004 seçimlerinde de Bush'u desteklemiş, 2008 seçimlerinde ise Demokratların adayı Barack Obama'ya karşı verdiği başkanlık yarışını kaybetmişti.

McCain seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, "Seçimleri kaybedince bir bebek gibi uyudum. İki saat uyu, uyandım ve ağladım. Sonra yine uyudum ve uyandım, tekrar ağladım" ifadelerini kullanmıştı.

Obama yönetiminin Ortadoğu ve Ukrayna politikalarını eleştiren McCain, Irak ve Suriye'ye ek asker gönderilmesini savundu ve Esad yönetimine karşı Suriye muhalefetini destekledi. ABD'li senatör son dönemlerde ise Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme geldi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karşı Ukrayna'yı destekleyen John McCain, 2017 yılına Ukrayna lideri Poroşenko ve Ukrayna ordusundan askerlerle birlikte girmişti

TRUMP'A SERT MUHALEFET

Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'a en sert muhalefet yapan isimlerden biri olan John McCain, bu yönüyle hem kendi partisinden hem de Demokratlardan destek buldu.

Öyle ki, The Washington Post'ta Max Boot imzasıyla yayınlanan köşe yazısında "John McCain ona en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde sahneyi terk etti" ifadeleriyle, 81 yaşındaki senatörün Trump karşıtı hareket için önemine dikkat çekti.

Aynı gazeteden David Ignatius ise McCain'in ölümünün ardından "John McCain, Cumhuriyetçi Parti'nin ruhunu sattığını anladı ve bunu reddetti" başlıklı bir makale kaleme aldı.

1999 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan McCain, görüşmeyle ilgili olarak "Putin'in gözlerine baktım ve 3 harf gördüm. K, G ve B" ifadeleriyle Putin yönetimine bakışını ortaya koydu.

McCain, sonrasında Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme vaadini her fırsatta eleştirdi ve kadınlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Trump'ın başkan adaylığına destek vermedi.

Trump ise McCain'i bir savaş kahramanı olarak görmediğini ve 'esir alınmamış' birini tercih edeceği yönündeki açıklamalarıyla ABD'li senatöre tepki göstermişti. McCain'in ölümü de ikili arasındaki soğukluğu gidermeye yetmedi. McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ın cenazesine katılmamasını vasiyet ederken, Bush ve Obama'nın cenazede yer almasını istedi.

İddiaya göre Trump ise, Beyaz Saray'ın McCain'in ölümünün ardından yapacağı 'övgü dolu' açıklamanın yayınlanmasını engelledi.

Amerika'da kahraman, Ortadoğu'da şahin olan, Trump'ın ise 'savaş esiri' olarak gördüğü ünlü senatörün cenazesinin 2 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.

TRUMP, BEYAZ SARAY'IN MCCAİN AÇIKLAMASINI ENGELLEDİ Mİ?