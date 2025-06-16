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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders: ABD, İsrail'in yasadışı savaşına sürüklenmemeli | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders: ABD, İsrail'in yasadışı savaşına sürüklenmemeli

        ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, çatışmayı İsrail'in başlattığını ve ABD'nin İsrail'in yanında İran'a karşı çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:10
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        Sanders: ABD, İsrail'in yasadışı savaşına sürüklenmemeli
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        ABD'nin önde gelen senatörlerinden Demokratlara yakın isim Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirerek Trump yönetimine, "İsrail'in yanında savaşa sürüklenmemeliyiz" çağrısı yaptı.

        Sanders'ın paylaşımı şöyle:

        "Netanyahu bu savaşı İran'a saldırarak başlattı.

        İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'ye suikast düzenleyerek ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote etti.

        ABD, Netanyahu'nun bir başka yasadışı savaşına askeri ya da mali olarak sürüklenmemelidir."

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