Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu

        ABD'li Senatör Hollen, ABD Başkanı Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rus lider Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li Senatör: Trump Putin tarafından kandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" ileri sürdü.

        ABC News'in "This Week" programına konuk olan Demokrat Senatör Van Hollen, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi.

        Van Hollen "Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıda ağırlandı. Ama ne ateşkes, ne de Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy arasında yakın bir görüşme oldu." dedi.

        Trump'ın görüşme öncesi dile getirdiği yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ifade eden Van Hollen, Trump'ın da Putin tarafından övüldüğünü vurguladı.

        Van Hollen, Kongre'nin ve Senato'nun, Rusya'ya ve Putin'e yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

        Görüşme öncesi Putin'in aklında tek bir hedef olduğunu ve görüşme sonrası o hedeften vazgeçmediğini belirten Van Hollen, Trump'ın yapmayı umduğu ateşkesi "dahi yapamadığını" bu yüzden bu görüşmenin Putin için bir "zafer" sayıldığını savundu.

        Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?