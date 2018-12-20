Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, ABD medyası ve siyasetçilerinde tepkilere neden oldu.

Karara geniş yer veren ABD'nin CNN kanalı, Trump'ın, çekilme kararını alırken, ulusal güvenlik danışmanlarının ve askeri uzmanların "Suriye'den şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğuna" yönelik tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü.

New York Times gazetesi Trump'ın, 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye'den çekilme ve askeri operasyonlara son verme kararının, Rusya ve İran'ın bölgede güçlenmesine sebep olacağını iddia etti.

Kararın, ABD'nin Orta Doğu'daki duruşu ve politikasını ani bir şekilde kaydırdığını belirten Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın bu kararının, Türkiye'nin askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladığı ABD'nin Suriye'deki ortağı YPG/PKK'yı tehlikeye sokacağını savundu.

Washington Post gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suriye'de en azından küçük bir birlik tutulması tavsiyesine rağmen Trump'ın bu kararı aldığını ve Mattis'in görevinden ayrılabileceğini iddia etti.

SİYASETÇİLERDEN DE TEPKİ VAR

ABD'li bazı kongre üyeleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösterirken, karardan memnun olan siyasetçiler de oldu.

Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşar Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur." ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Kentucky Senatörü Rand Paul, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik" açıklamasını paylaşarak, "Galibiyeti ilan eden ve askerlerimizi savaştan çıkaran bir başkan gördüğümden dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui, alınan karardan memnun olduğunu belirterek, "Ne (eski Başkan Barack Obama) Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN TRUMP UYANDI VE KARARI AÇIKLADI"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu.

Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, "Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı." dedi.

TRUMP'IN KARARI TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.

Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.

Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı.

AA’nın Haseke’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK elebaşları örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.

Öte yandan Deyrizor'daki Beşar Esad rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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