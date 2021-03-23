Trump'tan Biden'ın merdiven kazasına yorum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Trump’tan ABD Başkanı Biden’ın uçağa binerken düşmesine yorum! - Haberler
ABONE OL

ABD'nin eski Başkanı Trump’tan ABD Başkanı Biden’ın uçağa binerken düşmesine yorum!

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesine ilişkin konuştu. Trump, "Bunu bekliyordum” yorumunda bulundu.

SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Trump’tan ABD Başkanı Biden’ın uçağa binerken düşmesine yorum! - Haberler
Trump'tan Biden'ın merdiven kazasına yorum!
0:00 / 0:00
İHA

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken defalarca kez takılıp düşmesi Amerikan basınında gündem olmuştu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ise o görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Ben West Point akademisinde rampadan aşağı inerken adım adım ilerlemek istedim çünkü yapmak istediğim son şey, Biden gibi düşmek" ifadesini kullandı.

Daha önce de Biden'a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu yönünde imada bulunan Trump, Biden'ın uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesi hakkında “Bunu bekliyordum" dedi.

Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın durumunun kısmen benzer olduğunu dile getirerek, Biden’ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceğini ima etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssünde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü. Biden’ın zor anları Amerikan basınında gündem olurken, 78 yaşındaki Başkan’ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

Olayın ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin en yaşlı başkanı Biden'ın şiddetli rüzgar nedeniyle merdivenlerdeki halıların hareket etmesi sonucu takıldığını belirtmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABlinken'dan Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider! - Haberler
DÜNYABolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider!
SON DAKİKA: İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisi belli oldu: Belgelerde Türkiye detayı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'nin yeni savunma stratejisinde Türkiye ...
UÇURUM! DSÖ'den son dakika aşı açıklaması: Uçurum büyüyor! - Haberler
DÜNYADSÖ'den aşı uyarısı: Uçurum büyüyor!
SON DAKİKA: İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında - Haberler
DÜNYAİsrail 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başında!
Son dakika: ABD'de süpermarkete saldırı! 1'i polis 10 ölü
DÜNYAABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 ölü
BİTMİYOR! Son dakika: Almanya’da Kovid-19 tedbirleri uzatıldı
DÜNYAAlmanya’da Kovid-19 tedbirleri için kritik karar
Çavuşoğlu: "Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız"
DÜNYADışişleri Bakanı ile Borell arasında görüşme
Suudi Arabistan Yemen'de barış girşiminde bulundu
DÜNYASuudi Arabistan'dan Yemen'de "barış" adımı
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYAYeni Zelanda'da 5 büyüklüğünde deprem