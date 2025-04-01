ABD'nin gümrük vergileri Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklamaya hazırlanması, küresel ticaret üzerindeki olası etkileriyle değerlendiriliyor. Trump'ın tarifeleri, küresel ölçekte en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ülkelerden gelebilecek olası misillemeler ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerini besliyor.

Tarifelerin sektörel yansımalarına yönelik analizler yapılmaya başlanırken, ABD başkanının otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracat rakamlarını yurt içinde gündeme taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ABD pazarı, Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli bir yer tutuyor.

ABD, geçen yıl 37,2 milyar dolarlık dış satım hacmiyle sektörel anlamda rekor kıran otomotiv endüstrisinin en büyük 10 pazarı içinde 9'uncu sırada yer aldı. ABD, bu yılın ilk 2 ayı dikkate alındığında listede bir sıra gerileyerek 10'unculuğa indi.

Bu ülkeye yapılan ihracatta yıllar arasında dalgalanmalar yaşansa da ABD'ye son 6 yılda ortalama 1,1 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

2024 yılında ABD'ye sektörün yaptığı ihracat 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2023'te 1 milyar dolar, 2022'de 1,4 milyar dolar, 2021'de 1,2 milyar dolar, 2020'de 951 milyon dolar ve 2019'da 1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu sektörün bu ülkeye ihracatı yılın ilk 2 ayında önceki senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artışla 198 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisi bu dönemde toplam 6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşırken, ABD'ye yapılan ihracatın payı yüzde 3,3 oldu. Buradan hareketle her 30 araçtan biri bu ülkeye gönderildi.

'ABD'NİN OTOMOTİV İHRACATI 391 MİLYAR DOLAR'

Konuya ilişkin konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ABD'nin 11 milyon adet ile dünyanın en büyük ikinci motorlu araç üreticisi ve en büyük otomotiv üretim merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

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Çelik, ABD'nin aynı zamanda yıllık 14 milyon adetlik büyük bir iç pazara sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu aynı zamanda ülkede canlı bir 'aftermarket' pazarına işaret ediyor. ABD dünyanın en büyük otomotiv ithalatçısı konumunda yer alıyor." dedi.