ABD'nin Minnesota eyaletinde iki siyasetçiye saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman'ın ölümüne ve Eyalet Senatörü John Hoffman'ın yaralanmasına neden olan silahlı saldırılarla bağlantılı olarak aranan Vance Boelter gözaltına alındı.

Vance Boelter

Minnesota Valisi Tim Walz, basın toplantısında Hortman, Hoffman ve eşlerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İki gün süren arama çalışmaların ardından güvenlik güçlerinin Boelter'i yakaladığını bildiren Walz, adaletin yerini bulması ve şüphelinin hapis cezasına çarptırılması için eyaletin elinden geleni yapacağını belirtti.

Eyalet Senatörü John Hoffman ve Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman

Walz, saldırıda yaralanan Senatör Hoffman ve eşinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktardı.

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Güvenlik güçlerinin soruşturmaya devam edeceğini kaydeden Walz, "Ülkede şiddetin patlak verdiği bir ana tanık olduk. Bu, norm haline gelemez. Siyasi farklılıklarımızın üstesinden böyle gelemeyiz." ifadelerini kullandı.