ABD'nin 'Putin' çıkışına İngiltere de katıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD'nin yakın müttefiki İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair "çok güçlü kanıtlar" bulunduğunu bildirdi.

BBC radyosundaki bir programa katılan Truss, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.

Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var." ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE, SAHADAKİ SAVAŞ SUÇLARI KANITLARINI TOPLUYOR"

İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmış, hemen ardından Kremlin'den açıklama yapılarak, "Bu itham kabul edilemez ve affedilemez" ifadesi kullanılmıştı.