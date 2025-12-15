Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi | Dış Haberler

        ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack ve Netanyahu Kudüs'te görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikilinin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü aktarıldı.

        Görüşmeye Barrack ve Netanyahu'nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katıldığı bildirildi.

        Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

        Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

        REKLAM

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

        Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!