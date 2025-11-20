Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3,4 milyon varil azaldı - Enerji Haberleri

        ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3,4 milyon varil azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 08:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:22
        ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3,4 milyon varil azaldı
        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil düşüşle 424 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

        Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 410 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

        Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 207 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

        PETROL ÜRETİMİ AZALDI

        ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 8-14 Kasım haftasında 28 bin varil azalarak 13 milyon 834 bin varile geriledi.

        Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 729 bin varil artışla 5 milyon 950 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 342 bin varil artışla 4 milyon 158 bin varil oldu.

        EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

