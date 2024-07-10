Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına karar verildi | Dış Haberler

        ABD'nin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına karar verildi

        ABD'nin Virginia eyaletinde kamu okullarında öğrencilerin ders saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya kullanımlarının kısıtlanmasına yönelik kararname imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Virginia'da okullarda telefon kullanımı kısıtlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Virginia Valisi Glenn Youngkin'in kamu okullarında cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kararnamesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, araştırmaların ders esnasında cep telefonu kullanan öğrencilerin eğitimlerinin olumsuz etkilendiğine ve daha düşük notlar aldığına işaret ettiği vurgulandı.

        Eğitim öğretim saatlerinde öğrencilerin cep telefonu kullanımının kısıtlanması ya da yasaklanmasına ilişkin adımlar atılacağı belirtilen açıklamada, cep telefonu ve sosyal medya kullanımı nedeniyle gençlerde "ruh sağlığı krizinin artış gösterdiği" ifade edildi.

        Virginia Eğitim Birimi Sözcüsü Todd Reid, yaptığı açıklamada, valilik kararına göre belirlenen yönetmeliklerin Ocak 2025'e kadar okullarda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtti.

        California eyaletinde de Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, haziranda, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onaylamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı