Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere saldırı: En az 5 ölü

        ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere saldırı: En az 5 ölü

        ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye düzenlenen saldırılarda en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 06:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ordusundan 'Güney Mızrağı' operasyonu

        ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

        Vurulan teknelerin "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait olduğu vurgulanarak, "Elde edilen istihbarat, söz konusu deniz araçlarının Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu doğrulamıştır" denildi. Saldırıların bilançosu ile ilgili olarak, "İlk saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, 1 narko-terörist ise sağ kurtulmuştur. İkinci saldırı sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. SOUTHCOM, sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatmıştır. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

