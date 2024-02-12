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        Haberler Dünya Amerika ABD Savunma Bakanı Austin, yeniden hastaneye kaldırıldı

        ABD Savunma Bakanı Austin, yeniden hastaneye kaldırıldı

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:54
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        ABD Savunma Bakanı Austin, yeniden hastaneye kaldırıldı
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, yaptığı açıklamada, Austin'in pazar günü "acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle" yeniden hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Ryder, "Şu anda Bakan, ofisinin işlev ve görevlerini sürdürüyor. Gerekmesi durumunda Bakan Yardımcısı, Bakan'ın görev ve sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır." dedi.

        AA'nın haberine göre; Pentagon Sözcüsü, Bakan Austin'in, "belirlenmiş ve belirlenmemiş görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerini" kaldırıldığı hastaneye beraberinde taşıdığını belirtti.

        Ryder, Austin'in, "bilincini hiç kaybetmediğinin ve anestezi altına alınmadığının" altını çizdi, durumunun iyiye gittiğini vurgulandı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Pentagon
        #Lloyd Austin

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