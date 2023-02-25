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ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’ye sahra hastanesi gönderdi

ABD, Türkiye'de yaşanan felaketin ardından depremzedelere yardımcı olmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı'na mensup mensup deniz piyadeleri, denizciler, askerler ve havacıların yer aldığı acil durum sahra hastanesi Türkiye'ye geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’ye sahra hastanesi gönderdi

Teksas’ın San Antonio kentindeki Kelly Hava Üssü ile Virginia’daki Langley Hava Üssü’nde görevli askeri personelin yardımlarıyla Adana İncirlik üssüne gelen acil sahra hastanesinin getirilmesi için ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı, ABD Ulaştırma Komutanlığı (TRANSCOM), ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM) ve ABD Hava Kuvvetleri (UŞAF) Hava Muharebe Komutanlığı (ACC) ile koordineli hareket etti.

61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, “Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Depremin yarattığı yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Acil Sahra Hastanesi Hatay'da kurulacak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda depremde en çok zarar gören illerden kurulmasına karar verildi.

Sahra hastanesinde, kritik olarak ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme, 100 yatak ve hastanenin işlerliğini sağlamaya yönelik ekipmanın yanı sıra bir acil odası, iki ameliyat odası ve bir de yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

Hastane bugün kurulmasına başlanacak ve ve bir hafta içinde hastanenin kurulması tamamlandığında tesisi Türkiye Sağlık Bakanlığı’na devredecek.

ABD'nin Yardımları Depremden Hemen Sonra Başlamıştı

Biden yönetimi Türkiye ve Suriye'ye 185 milyon dolarlık yardım tahaütünde bulunması ile beraber 200'ün üzerine 2 farklı arama kurtarma ekibi depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da görev yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da Adana'ya gelirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile depremden etkilenen bölgeleri helikopter ile gezmiş, İncirlik Üssü'nde depremden zarar gören Türk askeri aileler ilede biraraya gelmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Ediahta'nın depremden bu yana yoğun şekilde Türk toplumuna destek mesajları verdiği görülüyor.

* Haberin görseli ABD Ankara Büyükelçiliği'nden servis edilmiştir.

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