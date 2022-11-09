ABD seçim sonuçları 2022 | ABD ara seçim sonuçları son durum nedir, kim önde?

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

ABD'de Senatonun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.