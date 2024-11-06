2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, Trump mı, Harris mi?
ABD seçim sonuçları 2024 canlı ve son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde. Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir yarış var. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek büyük bir merak konusu. Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları ile başkanlık yarışının tüm detaylarını anbean haberturk.com'dan takip edebilirsiniz. Peki, ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı, Trump mı, Harris mi? İşte, 2024 ABD başkanlık seçimleri son durum…
2024 ABD başkanlık seçimi son dakika gelişmeleri ile milyonların yakın takibinde yer alıyor. 5 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Oy sayımı bazı eyaletlerde devam ederken tüm dünya ABD’nin yeni başkanı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. ABD seçim sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları anbean aktarılıyor. Yeni ABD Başkanı delege sonuçları sonrası netlik kazanacak. Son verilere göre ise Donald Trump'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? İşte, 2024 ABD seçim sonuçları son durum…
2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?
ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.
ABD'den gelen sonuçlara göre, saat 09.50 itibarıyla Trump, 247 delegeye, Harris 210 delegeye ulaştı. Başkanlığı kazanmak içı̇n 270 oy gerekı̇yor.
Ülke genelinde oy farkı 4 milyon 145'e indi.
Güncel oy oranları şu şekilde:
Harris: 47,5
Trump: 51,1
Buna göre; Donald Trump 22 delege daha alırsa ABD'nin yeni Başkanı olacak.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılmaya başladı. 244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de şu ana kadar 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı.
2020'de Joe Biden ile Donald Trump arasında gerçekleşen seçimde 155 milyonu aşkın kişi oy kullanmıştı. Tüm oyların sayılması ise 4 gün sürmüştü.
2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasıyla birlikte 6 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülüyor.
ABD Canlı Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.
SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA KOLTUĞA OTURACAK
Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
"TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 95"
The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurmuştu. Daha sonra ise bu oranı güncelleyerek yüzde 84'e çıkardı.
Gazetenin son tahmini ise yüzde 95'e çıktı.
CUMHURİYETÇİLER SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI
ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.
West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.
Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.
Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın kazandığı eyaletler;
Alabama (9 delege), Arkansas (6 delege), Arizona (11 delege), Florida (30 delege), Georgia (16 eyalet), Iowa (6 delege), Idaho (4 delege), Indiana (11 delege), Kansas (6 delege), Kentucky (8 delege), Louisiana (8 delege), Michigan (15 delege), Missouri (10 delege), Mississippi (6 delege), Montana (4 delege), North Carolina (16 delege), North Dakota (3 delege), Nebraska (1 delege), Nevada (6 delege), Ohio (17 delege), Oklahoma (7 delege), Pennsylvania (19 delege), South Carolina (9 delege), South Dakota (3 delege), Tennessee (11 delege), Texas (40 delege), Utah (6 delege), Wisconsin (10 delege), West Virginia (4 delege), Wyoming (3 delege)
Demokratların adayı Harris'in kazandığı eyaletler;
California (54 delege), Colorado (10 delege), Connecticut (7 delege), District of Columbia (3 delege), Delaware (3 delege), Hawaii (4 delege), Illinois (19 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Minnesota (10 delege), New Hampshire (4 delege), New Jersey (14 delege), New Mexico (5 delege), New York (28 delege), Oregon (8 delege), Rhode Island (4 delege), Virginia (13 delege), Vermont (3 delege), Washington (12 delege)
SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ
Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.
270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.
16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.
CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?
New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.
Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.
2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.
Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.
DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?
Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.
Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.
Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.
Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.