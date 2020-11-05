ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Postayla verilen oyların sonradan sayılması nedeniyle son bölümde farkı kapatan ve birçok kritik eyalette öne geçen Joe Biden, yarışı bir adım önde götürüyor. Son olarak Joe Biden Wisconsin'i ve Michigan'ı kazanırken, Pennslyvania ve Nevada'dan gelecek sonuçlar kritik önem taşıyor.

Peki ABD seçim sonuçlarında kazanan Trump mı, Biden mı oldu? İşte 2020 ABD seçimleri sonuçları...

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ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TSİ 08.25 itibariyle Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Biden'ın 6 delege daha kazanması durumunda ABD Başkanlık seçimlerini kazanmış olacak

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.33 / Trump: % 50.45 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %47.4 / Trump: %51.4 / Oyların yüzde 86'sı sayıldı.

Nevada (6 delege): Biden: %49.3 / Trump: %48.7 / Oyların yüzde 86'si sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %33 / Trump: %62.9 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.