SON DAKİKA ABD'de seçim denklemi: Hangi aday nasıl kazanır? - Haberler

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ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi ancak Demokratların adayı Joe Biden, mevcut başkan Donald Trump karşısında bir zafer kazanmaya artık çok yakın.

Biden şu ana kadar sonuçların belli olduğu eyaletlerde 264 delege kazanırken, Trump ise toplam 214 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan aday ABD'nin yeni başkanı olacak.

AP'nin projeksiyonuna göre, ABD seçimlerinde kazananın belli olmadığı 5 eyalet kaldı. Bu eyaletler Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia, Nevada ve Alaska...

Joe Biden bu eyaletlerden Alaska dışında kalanlardan herhangi birini kazanması durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak. Mevcut durumda 5 eyaletten sadece Nevada'da yarışı önde götüren Biden'a bu eyaleti kazanmak yeterli olacak. Zira 6 delegeli Nevada'yı kazanırsa Biden'ın delege sayısı tam 270 olacak.

Nevada'da TSİ 02.30 itibariyle oyların yüzde 86'sı sayılmış durumda ve Biden'ın 0.6 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

TRUMP'IN 5 EYALETİ DE KAZANMASI GEREKİYOR

Geriye kalan eyaletlerden 3 delegeli Alaska'da Trump'ın açık ara üstün olduğu görülürken, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'da ise başa baş bir yarış var.

Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı 16 delegeli Georgia'da Trump'ın 1.2 puanlık üstünlüğü bulunurken, oyların yüzde 95'inin sayıldığı 15 delegeli Kuzey Carolina'da ise Trump yarışı 1.4 puanlık farkla önde götürüyor. Tartışmaların odağındaki 20 delegeli Pennslyvania'da ise oyların yüzde 86'sı sayıldı ve Trump'ın 4.3 puan üstünlüğü bulunuyor.

Trump'ın yeniden başkan seçilebilmesi için oy sayımının tamamlanmadığı 5 eyaletin tamamında seçimleri kazanması gerekiyor.

ABD'DE SEÇİM SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de birçok eyalette resim netleşse de, bazı eyaletlerde posta ile kullanılan oyların çokluğu nedeniyle henüz sonuçlar belli olmadı.

Georgia'da sonuçların kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Ancak diğer eyaletlerde durum biraz daha karışık.

Zira Pennsylvania'da postayla kullanılan oyların seçim yerlerine ulaşması için verilen son tarih 6 Kasım.

Nevada ve Alaska'da ise 3 Kasım'dan önce postaya verilen oylar, 10 Kasım'a kadar seçim merkezlerine ulaşması durumunda geçerli sayılacak. Kuzey Carolina'da ise bu tarih 12 Kasım olarak belirlenmiş durumda.