Amerika Birleşik Devletleri'nin 59. Başkanı belli oluyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri bitti. ABD Başkanlık seçimleri son dakika haberine göre Joe Biden'ın seçimi alması kesin gözüyle bakılırken Donald Trump son düzlükte büyük bir çıkış yakaladı.

Peki ABD Başkanlık seçimleri son dakika kim önde? Trump mı, Biden mı? ABD seçim sonuçları belli mi? İşte ABD seçimleri son durum...

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TSİ 11.35 itibariyle Joe Biden 238, Donald Trump ise 213 delegeyi garantilemiş durumda. Georgia ve Kuzey Carolina'da da ipi göğüslemeye yakın olan Trump seçimi kazanmaya rakibine göre bir adım daha yakın gözüküyor.

ABD SEÇİMLERİNİ CANLI TAKİP ET

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege) Toplam: 213 delege

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege) Toplam: 238 delege

SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95 sayıldı.

Michigan (16 delege): Biden: %45.2 / Trump: %53.1 / Oyların yüzde 69'u sayıldı.

Wisconsin (10 delege): Biden % 47.1 / Trump: %51.1 / Oyların yüzde 81'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.1 / Trump: % 50.6 / Oyların yüzde 91'i sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %43 / Trump: %55.7 / Oyların yüzde 74'ü sayıldı.

Maine (4 delege): Biden: %54.5 / Trump: %42.4 / Oyların yüzde 67'si sayıldı

Nevada (6 delege): Biden: %50.3 / Trump: %47.8 / Oyların yüzde 79'u sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %35.2 / Trump: %60.5 / Oyların yüzde 31'i sayıldı

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00),en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Başkent Washington DC'deki oy kullanma merkezlerinde seçmenler, seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00),Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00),New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.

Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçilecek olsa da, seçimin başa baş geçmesi durumunda posta ile verilen oyların fazlalığı nedeniyle kesin sonuçların ne zaman belli olacağı yönündeki belirsizlik sürüyor.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.