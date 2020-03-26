HABERTURK.COM

ABD Senatosu koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan 2 trilyon dolarlık destek paketini onayladı. ABD tarihinin en büyük ekonomik paketi kapsamında yıllık geliri 75 bin doların altında olan her vatandaşa 1.200 dolarlık çek, yani nakit yardımı yollanacak. Eğer evli bir çiftin toplam geliri 150 bin doların altındaysa 2.400 dolarlık çek alacaklar. Bu yardımların geri ödemesi olmayacak.

Paketin henüz tüm detayları açıklanmasa da önceden yapılan açıklamalara göre 500 milyar dolar zorda kalan sektörlere aktarılacak. 350 milyar dolarlık kısmı ise küçük işletmelere kredi şeklinde aktarılacak.

TRUMP HEMEN İMZALAYACAK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin "Ekonominin önemli bir bölümünü kapatmış durumdayız. Başkan Trump hem Amerikan işçi ve şirketlerini korumak hem de ülke yeniden açıldığında ekonominin de açılmaya hazır olmasını istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Senato'nun onayladığı yasayı önüne gelir gelmez onaylayacağını açıkladı.

96 EVET 0 HAYIR

Söz konusu paket üzerinde partiler arası varılan anlaşma sayesinde Senato'da pakete 96 evet 0 hayır oyu çıktı. Yani karar oybirliğiyle alındı. Son açıklanan verlere göre ABD'de 70 bine yakın kişi koronavirüse yakalanırken bini aşkın kişi ise salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.