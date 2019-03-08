ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat , Meclis üyesi Müslüman vekil Ilhan Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının anti-semitik bir yaklaşımla yapıldığına inanmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Pelosi, haftalık basın açıklamasında, Omar'ın İsrail açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Omar'ın söz konusu açıklamalarında Yahudileri hedef aldığını düşünmediğini belirten Pelosi, "Ama önemli olan bu sözlerin nasıl anlaşıldığıdır. Defalarca yaptığımız gibi, şüpheleri yok etmeliyiz. Bu yüzden, şu an anti-semitizm, İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve tüm bu tarz ideolojileri kınayan ve bunların bu ülkede yerinin olmadığını gösteren bir karar tasarısını oylamaya sunduk." ifadelerini kullandı.

Pelosi, diğer meclis üyelerinin Omar'ın ifadeleri üzerinden konuya ilişkin kişisel açıklamalar yapmak istediğini fakat Omar'ın ismi geçmeden anti-semitizm ve diğer ayrıştırıcı söylemleri kınayan söz konusu karar tasarısının daha yerinde olacağını vurgulayarak, "Çünkü bu konu Omar'la alakalı değil; tüm nefret söylemleriyle alakalı." dedi.

Omar'ın özür dileyip dilememesi gerektiğine ilişkin bir soruya cevap veren Pelosi, şunları söyledi:

"Bence açıklama yapıp yapmamak ona kalmış bir şey. Ben Omar'ın kullandığı ifadelerin ağırlığını anlamadığını düşünüyorum. Aktivist bir vekil olarak Kongre'deki heyecanını anlıyorum. Ben de zamanında pankartlar taşıdım. Ama Kongre kapısından geçtikten sonra, kullandığınız sözler dışarıda birine bağırmaktan çok daha etkilidir. Eminim ki Ilhan Omar'ın ifadeleri anti-semitizm üzerine kurulu değildi ama o ifadelerin ne anlama geleceğini bilmediği de ortada."

KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

Pelosi'nin açıklamalarından saatler sonra Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulan ve anti-semitizm ile İslamofobi ve diğer "nefret söylemi" içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısı kabul edildi.

Sadece anti-semitizmin kınandığı tasarının ilk halinin son gün yeniden düzenlenerek İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve benzeri nefret söylemlerini de kınayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Ilhan Omar'ın adının geçmediği tasarı, 23 hayır oyuna karşı 407 evet oyu ile Genel Kurulda kabul edildi. Tasarıya Demokrat vekillerin tamamı evet oyu verirken sadece 23 Cumhuriyetçi vekilin hayır oyu verdiği bildirildi.

Önceki hafta, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamalarının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın tepkilerine hedef olmuştu.