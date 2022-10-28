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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine saldırı: Eşi hastaneye kaldırıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine saldırı düzenlendi, Pelosi'nin eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine saldırı: Eşi hastaneye kaldırıldı
Pelosi'nin evine saldırı: Eşi hastaneye kaldırıldı
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HABERTURK.COM

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi’nin bu sabah California'daki evlerinde saldırıya uğradığı açıklandı.

Pelosi çiftinin evine giren saldırganın Paul Pelosi’yi darp ettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evde olmadığı bildirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDAN TUTUKLANMIŞTI

Mayıs 2022'de California Otoyol Devriyesi'nden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti.

Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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