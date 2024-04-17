ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderirken, Demokratların kontrolündeki Senato'nun Mayorkas'ın yargılamasını en kısa ve hızlı şekilde tamamlaması ve Bakanı aklaması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, şubatta kabul edilen ve İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın, "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamadığı" iddiasıyla görevinden azlini öngören azil maddelerini dün resmen Senato'ya gönderdi.

İlgili yasaya göre, azil maddelerini alan Senato'nun en kısa zamanda bir mahkeme olarak toplanması ve senatörlerin yemin ederek yargılamayı gerçekleştirmesi gerekiyor.

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CUMHURİYETÇİLER KAPSAMLI, DEMORKATLAR HIZLI BİR OTURUM İSTİYOR

Senato'da 51-49 üstünlüğü bulunan Demokratlar, Mayorkas'ın aleyhinde kabul edilen azil maddelerinin "Cumhuriyetçilerin siyasi intikam çabası" olduğunu dile getirirken, Bakan'ın Senato'daki yargılama işlemlerinin kısa ve hızlı şekilde gerçekleşeceğine ve aklanacağına işaret ediyor.

Cumhuriyetçi senatörler ise Mayorkas'ın güney sınırının güvenliğini ihlal ettiğine yönelik iddiaların ciddi olduğunu ve "ulusal güvenlik meselesi" olan bu konuda kapsamlı bir yargılama oturumunun yapılması gerektiğini savunuyor.

150 yılın ardından ABD'de ilk kez bir kabine üyesi azil istemiyle suçlanırken, Senato'da da ilk kez bu yönde bir yargılama yapılacak ve sonucunda Mayorkas'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin oylama yapılacak.