Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırıya uğradığını açıkladı! 0:00 / 0:00

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ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi ve seçildiği zaman ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin düzenlediği Kongre baskınını anlatan Ocasio-Cortez, "Şu anda duygusallaşmamın nedeni, ben de cinsel saldırıdan kurtulanlardan biriyim" dedi.

Ocasio-Cortez, "Hayatımdaki pek çok insanla bunu paylaşmadım. Ancak travma, travmayı şiddetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA BU KADAR SESSİZ OLMAMIŞTIM"

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin binaya girdiği sırada ofisindeki banyoda saklandığını söyleyen Ocasio-Cortez, o gün yaşadıklarını anlattı.

Ocasio-Cortez, "Ofise döndüğüm sırada, ofise açılan tüm kapılarda şiddetli sesler duydum. Sanki biri kapıyı kırmaya çalışıyordu. Kim olduklarını söylemiyorlardı. Daha sonra 'O nerede, o nerede' diye bağırışlar duymaya başladım. Hayatım boyunca bu kadar sessiz olmamıştım. Nefesimi tuttum. Bu, her şeyin bittiğini sandığım andı." dedi.

Cinsel saldırıya uğradığını açıklamanın 'büyük bir adım olduğunu' ifade eden Ocasio-Cortez, "Özellikle de, insanların sizi sürekli bu konuda yalan söylemekle suçladığı bir dünyada. Yaşadıklarınızın yanında bir de size inanmayan, sizi açıkça aşağılamaya veya utandırmaya çalışan insanların da yarattığı bir travma var" ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez geçen hafta, Kongre baskınında Cumhuriyetçilerin sorumluluğunu reddeden Texas senatörü Ted Cruz'a yönelik açıklamalarda da bulundu. Ocasio-Cortez, "Ted Cruz bu sözleri için özür dilemeli. Bunlar tacizcilerin kullandığı taktikler. Bu insanlar işimize bakalım diyorlar. Sorumluluğu üstlenmeden işimize bakamayız. Yaralarımızı saramayız. Yani işimize bakalım, olanları unutun ki yeniden yapabilelim' diyorlar." dedi.