Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırıya uğradığını açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırı mağduru olduğunu açıkladı!
ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırı mağduru olduğunu açıkladı!

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, duygusal anlar yaşadığı Instagram canlı yayınında, geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Öte yandan Ocasio-Cortez, 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskınında yaşadığı korku dolu anları da anlattı.

SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırı mağduru olduğunu açıkladı!
Alexandria Ocasio-Cortez cinsel saldırıya uğradığını açıkladı!
0:00 / 0:00
Reuters

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi ve seçildiği zaman ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez, cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin düzenlediği Kongre baskınını anlatan Ocasio-Cortez, "Şu anda duygusallaşmamın nedeni, ben de cinsel saldırıdan kurtulanlardan biriyim" dedi.

Ocasio-Cortez, "Hayatımdaki pek çok insanla bunu paylaşmadım. Ancak travma, travmayı şiddetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA BU KADAR SESSİZ OLMAMIŞTIM"

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin binaya girdiği sırada ofisindeki banyoda saklandığını söyleyen Ocasio-Cortez, o gün yaşadıklarını anlattı.

Ocasio-Cortez, "Ofise döndüğüm sırada, ofise açılan tüm kapılarda şiddetli sesler duydum. Sanki biri kapıyı kırmaya çalışıyordu. Kim olduklarını söylemiyorlardı. Daha sonra 'O nerede, o nerede' diye bağırışlar duymaya başladım. Hayatım boyunca bu kadar sessiz olmamıştım. Nefesimi tuttum. Bu, her şeyin bittiğini sandığım andı." dedi.

Cinsel saldırıya uğradığını açıklamanın 'büyük bir adım olduğunu' ifade eden Ocasio-Cortez, "Özellikle de, insanların sizi sürekli bu konuda yalan söylemekle suçladığı bir dünyada. Yaşadıklarınızın yanında bir de size inanmayan, sizi açıkça aşağılamaya veya utandırmaya çalışan insanların da yarattığı bir travma var" ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez geçen hafta, Kongre baskınında Cumhuriyetçilerin sorumluluğunu reddeden Texas senatörü Ted Cruz'a yönelik açıklamalarda da bulundu. Ocasio-Cortez, "Ted Cruz bu sözleri için özür dilemeli. Bunlar tacizcilerin kullandığı taktikler. Bu insanlar işimize bakalım diyorlar. Sorumluluğu üstlenmeden işimize bakamayız. Yaralarımızı saramayız. Yani işimize bakalım, olanları unutun ki yeniden yapabilelim' diyorlar." dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ heyetinin Vuhan'daki koronavirüs incelemeleri devam ediyor!
DÜNYADSÖ heyetinin Vuhan'daki koronavirüs incelemeleri ...
İran'dan ABD ile diyalog açıklaması! - Haberler
DÜNYAİran'dan ABD ile diyalog açıklaması!
Askeri darbenin ardından Myanmar liderinden 24 saattir haber alınamıyor!
DÜNYAAskeri darbenin ardından Myanmar liderinden 24 ...
Filistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de buluşacak - Haberler
DÜNYAFilistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de ...
Hindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan internet yasağı uzatıldı!
DÜNYAHindistan'da Yeni Delhi'nin çevresinde uygulanan ...
Navalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde çok sayıda gözaltı!
DÜNYANavalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde ...
Japonya: Olimpiyatlar ne olursa olsun yapılacak - Haberler
DÜNYAJaponya: Olimpiyatlar ne olursa olsun yapılacak
SON DAKİKA: ABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı - Haberler
DÜNYAABD'de 2020'de cinayetler yüzde 30 arttı
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can kaybı!
DÜNYAAlmanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 861 can ...
Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti!
DÜNYAErmenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ...