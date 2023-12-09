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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Bakan Bolat ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Bakan Bolat ile görüştü

        ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:01
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        ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Bakan Bolat ile görüştü
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        ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.

        Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

        Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığının gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

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