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ABD, Türkiye'yi GTS'den çıkardı, çelik ithalatı vergisini indirdi

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD, Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 50'den yüzde 25'e çekerken, Türkiye'yi bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkardı. Trump açıklamasında Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görülmesi üzerine gümrük oranının azaltılmasına karar verdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump

ABD'den Türkiye'ye 1 iyi 1 kötü haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi. ABD, 23 Mart 2018'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu  bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. ABD yönetimi, Türkiye'de terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ekim 2016 tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakma konusunda baskı yapmak için 10 Ağustos'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye yükseltmişti. Türkiye  de ABD mallarına gümrük vergilerini artırarak misilleme yapmış, Beyaz Saray bunun üzerine Ağustos ayında Türkiye'nin ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne uygunluğunu gözden geçirdiğini duyurmuştu.

 

 

Dün açıklanan kararla  Türkiye, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden çıkarıldı. Söz konusu karar 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.


TÜRKİYE'DEN ÇELİK İTHALATI YÜZDE 48 AZALDI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın çelik vergisiyle ilgili son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Daha önce Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin neden yüzde 50'ye çıkarıldığını anlatan Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.
Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi. ABD yönetimi, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye çıkarmıştı. Türkiye ise söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu kaydederek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

GTS PROGRAMI'NDAN ÇIKARILDI

Trump'ın ikinci kararı ise Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılması oldu. Trump, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'yi GTS programından çıkaran talimatnamesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

4 MART'TA GÜNDEME GELMİŞTİ

4 Mart'ta Kongre'yi bu yönde bir niyeti olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye'nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkarıldığını kaydetti.

 BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Türkiye'nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurgulayan Trump, söz konusu kararın 17 Mayıs 2019'dan itibaren geçerli olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, 4 Mart'ta Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarmak istediğini beyan etmiş, bu kararına gerekçe olarak da Türkiye'nin artık "ekonomik açıdan gelişmiş olması"nı göstermişti.

TÜRKİYE GTS'YE 1975'TE DAHİL OLMUŞTU

ABD'de 1974'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.
ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

ABD 2017'DE GTS KAPSAMINDA TÜRKİYE'DEN 1.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPTI

ABD 2017'de GTS programı kapsamında Türkiye'den 1.66 milyar dolar ithalat yaptı. Bu rakam ABD'nin toplam ithalatının yüzde 17.7'sini oluşturuyor.

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