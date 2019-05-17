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Son dakika! Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması

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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’nin Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 25'e çekme ve Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarma kararlarını değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında vergiyi yüzde 25'e indirmesini olumlu bulduklarını belirten Pekcan "Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması" dedi. Pekcan, ABD'nin Türkiye'yi GTS'den çıkarma kararının 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini vurguladı

SON DAKİKA!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD’nin vergi kararlarına tepki geldi.  ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında vergiyi yüzde 25'e indirmesini olumlu bulduklarını belirten Pekcan "Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması" dedi. Pekcan, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarma kararının 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

 



Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yanayız.

ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.

ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir.

Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

 

 

 

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