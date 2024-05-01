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        Haberler Dünya ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'ye de yayıldı

        ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'ye de yayıldı

        ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı. Filistin destekçisi protestolara, İngiltere'deki üniversiteler de katılmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:55
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        İngiltere'deki üniversitelerde Filistin eylemleri
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        ABD'de, Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve diğer okullara da sıçrayan Filistin destekçisi protestolara, İngiltere'deki üniversiteler de katılmaya başladı.

        Ülkenin farklı bölgelerindeki Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leed Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi'nden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

        Filistin'e destek eylemlerine katılan öğrenci ve personel, üniversitelerinin İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesi çağrısı yaptı.

        İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle Üniversitesi'nde "Newcastle Apartheid off Campus" adlı grup, üniversitenin kampüsünde kamp kurduğunu ve saat 17.00'de (TSİ 19.00) günlük miting planladıklarını duyurdu.

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        Grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, taleplerini sıralayarak, soykırımdan kazanç elde etmekle suçladıkları üniversitenin, İsrail ordusuna askeri malzeme satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile işbirliğini sonlandırmasını istedi.

        Üniversitenin öğrencilerine ve personeline yönelik koruma talebinde de bulunan öğrenciler, bu kişilerin, Filistin'e desteklerini ifade ederken herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan özgürce konuşma hakkına sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

        Grup, ayrıca, üniversitenin, İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini keserek Filistin'e desteğini açıkça göstermesi ve Gazze'de ateşkes çağrılarının desteklenmesini talep etti.

        BRISTON ÜNİVERSİTESİ'NE SUÇLAMA

        Bristol Üniversitesi'nde de öğrenciler, "İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımındaki suç ortağı" olduğu eleştirisinde bulundukları üniversitelerini protesto etmek için kamp kurdu.

        Öğrenciler, kurdukları çadırların üzerine, "Filistin özgür olana kadar kimse özgür değil", "Silah şirketleri çocukları öldürüyor" yazıları yazarak "Bristol Üniversitesi, ellerinizde kan var" pankartları hazırladı.

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        Sheffield kentinde ise Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi'ndeki personel, öğrenci ve mezunlardan oluşan ve kendilerine "Filistin için Sheffield Kampüs Koalisyonu (SCCP)" adını veren grup, Filistinlilerle dayanışma amacıyla üniversitenin bahçesinde çadır kurdu.

        ABD'DE YAKLAŞIK 300 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileriyle, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi protestolarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Columbia Üniversitesi yönetiminin isteği üzerine müdahaleyi başlattıklarını söyleyen Adams, "Barışçıl protestoları, terörizm ve İsrail karşıtı tutumların yaygınlaştığı bir yere dönüştürenlerin uzaklaştırılması için Columbia ve City College'da yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

        Adams, NYPD’nin, öğrenciler tarafından tutulan Hamilton binasını boşaltırken "çok disiplinli" çalıştığını, çadırların bulunduğu bölüm dahil kampüsteki protesto alanlarının hepsinin temizlendiğini kaydetti.

        "Şehrin huzurunun ve güvenliğinin bozulmasına izin veremeyiz." diyen Adams, kampüsteki öğrencilerin, üniversite ile bağı olmayan gruplar tarafından desteklendiğini söyledi.

        Belediye Başkanı, New York'un birçok yerine yayılan gösterilerin, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" yürüyüşüne benzer göstergeler taşıdığını, şehir dışından huzursuzluk yaratmak amacıyla gelenlerin olduğunu belirtti.

        "Gençleri radikalleştirmeye yönelik bir hareket var." diyen Adams, "Bu, gençlerin profesyonel olanlardan etkilendiği ve çocuklarımızı radikalleştirdiği küresel bir sorundur ve ben New York Belediye Başkanı olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

        ABD ÜNİVERSİTELERİNDE EYLEMLER

        Columbia Üniversitesi'nde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

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        Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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