ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'ye de yayıldı

ABD'de, Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve diğer okullara da sıçrayan Filistin destekçisi protestolara, İngiltere'deki üniversiteler de katılmaya başladı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leed Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi'nden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

Grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, taleplerini sıralayarak, soykırımdan kazanç elde etmekle suçladıkları üniversitenin, İsrail ordusuna askeri malzeme satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile işbirliğini sonlandırmasını istedi.

Filistin'e destek eylemlerine katılan öğrenci ve personel, üniversitelerinin İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesi çağrısı yaptı.

Üniversitenin öğrencilerine ve personeline yönelik koruma talebinde de bulunan öğrenciler, bu kişilerin, Filistin'e desteklerini ifade ederken herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan özgürce konuşma hakkına sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Grup, ayrıca, üniversitenin, İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini keserek Filistin'e desteğini açıkça göstermesi ve Gazze'de ateşkes çağrılarının desteklenmesini talep etti.

BRISTON ÜNİVERSİTESİ'NE SUÇLAMA

Bristol Üniversitesi'nde de öğrenciler, "İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımındaki suç ortağı" olduğu eleştirisinde bulundukları üniversitelerini protesto etmek için kamp kurdu.

Öğrenciler, kurdukları çadırların üzerine, "Filistin özgür olana kadar kimse özgür değil", "Silah şirketleri çocukları öldürüyor" yazıları yazarak "Bristol Üniversitesi, ellerinizde kan var" pankartları hazırladı.

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Sheffield kentinde ise Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi'ndeki personel, öğrenci ve mezunlardan oluşan ve kendilerine "Filistin için Sheffield Kampüs Koalisyonu (SCCP)" adını veren grup, Filistinlilerle dayanışma amacıyla üniversitenin bahçesinde çadır kurdu.

ABD'DE YAKLAŞIK 300 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileriyle, Columbia Üniversitesinde bir süredir devam eden Filistin destekçisi protestolarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Columbia Üniversitesi yönetiminin isteği üzerine müdahaleyi başlattıklarını söyleyen Adams, "Barışçıl protestoları, terörizm ve İsrail karşıtı tutumların yaygınlaştığı bir yere dönüştürenlerin uzaklaştırılması için Columbia ve City College'da yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Adams, NYPD’nin, öğrenciler tarafından tutulan Hamilton binasını boşaltırken "çok disiplinli" çalıştığını, çadırların bulunduğu bölüm dahil kampüsteki protesto alanlarının hepsinin temizlendiğini kaydetti.