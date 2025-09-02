ABD ile Venezuela arasında gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Venezuela'dan yola çıkan bir uyuşturucu teknesini vurduklarını duyurdu.

Rubio, açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.

Söz konusu tekneyi Karayiplerin güneyinde vurduklarını bildiren ABD Dışişleri Bakanı, teknenin bir narko-terör örgütü tarafından işletildiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'teki konuşmasında, uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduklarını duyurmuştu.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.