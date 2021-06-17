ABD ve Avustralya hava yolu şirketlerine internet şoku

Reuters

ABD'nin büyük hava yollarından American Airlines , Southwest Airlines , United Airlines ve Delta Air Lines'ın internet sitelerinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Sitelerde yaşanan erişim sıkıntılarını raporlayan Downdetector, 1,000'den fazla kullanıcının Southwest Airlines'ın sitesine erişmekte sıkıntı yaşandığını bildirirken bu rakam Delta Air Lines için 400 seviyesindeydi. Diğer iki hava yolu için yapılan bildirim ise 300 seviyesinde.

Bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir hata nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Southwest dün neredeyse 300 uçuşu iptal ederken, 500'den fazla uçuşu da bir gün ertelemişti.

Virgin australia havayolu ve avustralyalı bankaların internet sitelerinde kesintiler yaşanıyor Avustralya'nın Virgin Australia, havayolu ve ülkenin büyük bankaları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada internet sitelerine erişimde kesintiler yaşandığını söyledi.

Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında Commonwealth Bank, Westpac ve ANZ gibi bankalar yer

alıyor.

Sydney Morning Herald'ın haberinde birçok bankanın kesintinin nedenini bulmakta zorlandığı ve bu durumun internet

bankacılığını ve mobil uygulamalara erişimde sıkıntılara yol açtığı ifade edildi.