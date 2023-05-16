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ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma tarihi: 20-21 Mayıs

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de ve Kanada'da bu hafta sonu 2 gün, 20-21 Mayıs tarihlerinde tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu. 14 Mayıs Seçimleri öncesinde ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına oy kullanmak için 9 gün süre verilmişti.

ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma tarihi: 20-21 Mayıs
HABERTURK.COM

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

Kanada'daki Ottawa Büyükelçiliği de yaptığı duyuruda Kanada’da, 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde Ottava Büyükelçiliğinde, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarında 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanılacağını duyurdu.

Kanada'da ve ABD'de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında, Ottava Büyükelçiliğinde, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarında Türk vatandaşları 9 gün boyunca oy kullanma imkanı bulmuş ve 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve Kanada oylarının yüzde 80'ini almıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.

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