Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre ABD gümrük görevlileri, Kapalıçarşı'daki bir firmadan gönderilen kargodaki eşyaların tarihi eser olabileceğini tespit etti.

Fotoğraflarını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları fotoğraf üzerinden yaptıkları ilk incelemede eşyaların tarihi eser niteliğindeki eserler olabileceği görüşüne vardı.

İSTANBUL'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eseri kargo ile ABD'ye gönderen M.A., N.A., H.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

O ESERLER ABD'DEN İSTENDİ

Bunun üzerine o eserler ABD'li yetkilerden istendi. Türkiye'ye iade edilen eserler Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

BİR ÖRNEĞİ LOUVRE MÜZESİ'NDE

Türkiye'ye iade edilen 830 santimetre uzunluğunda, 37 santimetre genişliğindeki Seyitlik Şeceresi'nin 18. Yüzyıla ait olduğu ve paha biçilemediği belirlendi. Bir örneğinin de Louvre Müzesi'nde olduğu öğrenilen Seyitlik Şeceresi kağıt üzerine yazılarak tuvale yapıştırılmış. Hz. Adem'den başlayarak peygamberlerin isimleri madalyonlar içerisine yazılmış. Hz. Muhammed'in ismi tuğra biçiminde şekillendirilerek vurgulanmış. Madalyonlar, dört halife, Hz. Fatma ve 12 imam isimleri ile devam ediyor. Madalyonlar ve yazı araları, dallar üzerinde sıralanan hançeri yapraklar ve palmetlerle süslenmiş.

PAHA BİÇİLEMEYEN ESERLER

İade edilen eserler arasında, 35 santimetre uzunluğunda ahşap ve metalden yapılmış baş kısmında yumruk halindeki el şeklinde bir adet okuma çubuğu ve 2 tahta arasında 70 adet yazılı yaprak dizisi de bulunuyor. Bunların da paha biçilemeyen eserler olduğu öğrenildi.

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Seyitlik Şeceresi, okuma çubuğu ve yazılı yaprak dizisi Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.