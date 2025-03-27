ABD Yemen'e 15 saldırı düzenledi

Husiler, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana kentine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan haberde, ABD'nin Sana'nın güneyine ve kuzeyine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, ABD savaş uçaklarının Sana'nın çeşitli bölgelerine 15 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırının sonuçlarıyla ilgili ayrıntılara yer verilmezken ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husilerden yapılan başka bir açıklamada, ABD'nin son 24 saatte Umran ve Sada kentlerine 27 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.