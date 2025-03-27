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        Haberler Dünya ABD Yemen'e 15 saldırı düzenledi | Dış Haberler

        ABD Yemen'in başkenti Sana'ya 15 saldırı düzenledi

        ABD, Husileri hedef almaya devam ederken, Yemen'in başkenti Sana'ya 15 hava saldırısı düzenledi. Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:06
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        ABD Yemen'e 15 saldırı düzenledi
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        Husiler, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana kentine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan haberde, ABD'nin Sana'nın güneyine ve kuzeyine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

        Haberde, ABD savaş uçaklarının Sana'nın çeşitli bölgelerine 15 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

        Saldırının sonuçlarıyla ilgili ayrıntılara yer verilmezken ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Husilerden yapılan başka bir açıklamada, ABD'nin son 24 saatte Umran ve Sada kentlerine 27 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

        Yemen'e hava saldırıları

        Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.

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        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

        Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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