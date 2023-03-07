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ABD’de konserde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı

ABD’nin New York kentinde GloRilla ve Finesse2tymes adlı şarkıcıların konserinde izdiham yaşandı. 1 kişinin vefat ettiği etkinlikte 9 kişi de yaralandı

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İHA
  • ABD’de GloRilla ve Finesse2tymes konserinde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı - Magazin haberleri

    ABD’nin New York kentinde yer alan Rochester'daki eğlence mekanında GloRilla ve Finesse2tymes adlı şarkıcıların sahne aldığı konserde yaşanan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
  • ABD’de GloRilla ve Finesse2tymes konserinde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı - Magazin haberleri

    Rochester Polis Departmanı Şefi David Smith, yaptığı açıklamada, izdihamın nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, "Kalabalığın paniğe kapılmasına silah seslerinin neden olduğuna dair bazı raporlar var" dedi.
  • ABD’de GloRilla ve Finesse2tymes konserinde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı - Magazin haberleri

    "KANITIMIZ YOK"

    Polisin silah seslerine dair iddiaları destekleyecek kanıtlara ulaşamadığını aktaran Smith, "Olay yerinde ateş edildiğine, birinin vurulduğuna veya bıçaklandığına dair herhangi bir kanıtımız yok" açıklamasında bulundu.
  • ABD’de GloRilla ve Finesse2tymes konserinde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı - Magazin haberleri

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Binanın içinde ağır şekilde yaralanmış 3 kadın tespit edildiğini ifade eden David Smith, bu kadınlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Smith, diğer iki kadının sağlık durumunun kritik olduğunu ve 7 kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
  • ABD’de GloRilla ve Finesse2tymes konserinde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı - Magazin haberleri

    O FESTİVALDE DE 10 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

    Öte yandan 6 Kasım 2021’de düzenlenen ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesinde Travis Scott'ın konserinde çıkan izdihamda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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