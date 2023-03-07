ABD’de konserde izdiham: 1 ölü, 9 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Binanın içinde ağır şekilde yaralanmış 3 kadın tespit edildiğini ifade eden David Smith, bu kadınlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Smith, diğer iki kadının sağlık durumunun kritik olduğunu ve 7 kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.