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ABD’de günün videosu oldu! Meydanı çakallara bırakmadı!

DHA

ABD'nin Los Angeles Eyaleti'nde, sahibi tarafından bir saatliğine dışarı bırakılan "Tigger" isimli 16 yaşındaki ev kedisinin önü bir anda iki çakal tarafından kesildi. Güvenlik kamerasına yansıyan ve ABD'de günün videosu olan olayda Tigger iki çakalı da kovaladı

ev kedisi çakalları kovaladı

ABD’nin Los Angeles Eyaleti'nin Azusa bölgesinde, "Tigger" isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki çakalı kovaladı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 16 yaşındaki Tigger, yaşadığı evin garajına ait yolda iki çakalın saldırısına uğradı.

SAHİBİ DE GÖRÜNTÜLERE ŞAŞIRDI

DHA'da yer alan habere göre kendisine hamle eden çakallardan korkmayarak onların üzerine saldıran kedi, çakalları kovalayarak bölgeden kaçmalarını sağladı. Kedinin sahibi, hareket sensörünün ikazı sonrası kapının dışına çıktığını; bir saatliğine dışarı bıraktıkları kedinin iki çakalı kovaladığı görüntüyü gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Cesur kedinin videosu ABD'de en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

 

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