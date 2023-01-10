HABERTURK.COM / Reuters

ABD’de gündeme gelen kamu kuruluşlarında TikTok yasağına yenileri eklenmeyi sürdürüyor. Son olarak New Jersey ve Ohio eyaletleri bu yasağa katıldıklarını belirten bir açıklama yayınladılar.

Cuma günü, Wisconsin Valisi Tony Evers, 100 milyondan fazla ABD kullanıcısı olan popüler video uygulamasının kullanımını yasaklamak için diğer eyaletlere katılmayı planladığını açıklamıştı. Cumhuriyetçi valiler, TikTok'u eyalet cihazlarından yasaklamayı hızlı şekilde kabul ederken bazı Demokrat valiler bunu yapmakta daha yavaş davrandı.

YAZILIMCILAR DA YASAKLANDI

Bir Demokrat olan New Jersey Valisi Phil Murphy, Çinli teknoloji holdingi ByteDance'in sahip olduğu kısa video uygulamasını devlet cihazlarından yasaklamanın yanı sıra, Huawei, Hikvision, Tencent Holdings, ZTE Corporation ve Kaspersky Lab dahil olmak üzere bir düzineden fazla satıcıdan yazılım satıcılarını, ürünlerini ve hizmetlerini yasakladığını açıkladı.

ULUSAL SİBER GÜVENLİK ENDİŞESİ

Murphy'nin ofisi, "Çin hükümetinin ByteDance'in sağlamasını isteyebileceği kullanıcı verileriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri olduğunu" söyledi. Bir Cumhuriyetçi olan Ohio Valisi Mike DeWine ise, emrinde "Gizli veri gizliliği ve siber güvenlik uygulamaları, bu uygulamaların ve platformların kullanıcıları ve uygulamaları ve platformları depolayan cihazlar için ulusal ve yerel güvenlik ve siber güvenlik tehditleri oluşturmaktadır" dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞI”

TikTok’tan yapılan açıklamada, devletin bu kadar farklı eyaletlerinde kendi siber güvenliklerini artırmak yerine TikTok hakkında asılsız iddialara dayanan politikalar yürütmesinin hayal kırıklığı yaratıcı olduğunu belirtildi.