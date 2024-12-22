Abdülkerim Bardakçı "dalya" dedi

RAKİP FİLELERİ 10 KEZ HAVALANDIRDI

Abdülkerim Bardakcı savunmada gösterdiği başarılı performansının yanında hücumda da attığı gollerle takımına önemli katkıda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 10 kez gol sevinci yaşadı. Bardakcı, bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 2'sini Avrupa kupalarında ve 1'ini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.