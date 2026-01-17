Abdülkerim Bardakçı: Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, açıklamalarda bulundu.

"PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık" dedi. Ligdeki durumlarına da değinen milli oyuncu, "Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.