Abdülkerim Bardakçı: Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz
Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, açıklamalarda bulundu.
"PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık" dedi. Ligdeki durumlarına da değinen milli oyuncu, "Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"
Önlerindeki Atletico Madrid maçına odaklandıklarını belirten Abdülkerim, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.