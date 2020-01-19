Lider Sivasspor'a ligin 18. haftasında evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, zirvenin 10 puan gerisine düştü. Mücadelenin son anlarında ise teknik direktör Abdullah Avcı'ya protestolar vardı.

Beşiktaş tribünleri karşılaşmada son dakikalar oynanırken Abdullah Avcı'ya tepki göstererek "Abdullah Avcı istifa" tezahüratları yaptı.

Öte yandan siyah-beyazlı tribünler Sergen Yalçın lehine de tezahüratlar yaptı. Btc Turk Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi feshedilen Sergen Yalçın'ın adı daha önce de Beşiktaş'la anılmıştı.